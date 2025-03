Ana Clara aposta no Estrela da Casa: 'Público precisa de tempo pra digerir'

Ana Clara já está se preparando para comandar a segunda temporada do Estrela da Casa, já confirmada pela Globo. Em entrevista a Splash no Lollapalooza, a apresentadora falou das novidades e do potencial do programa.

Ana Clara conta que, agora, está mais pronta para o cansaço de apresentar um reality diário. "É um programa que demanda muito da gente, fisicamente e mentalmente. Eu já tinha me preparado pra esse baque na primeira temporada, e agora estou mais preparada, pronta pra segurar esse desafio."

Ela acredita que o programa precisa de tempo para se consolidar e ser abraçado pelo público. "O Estrela da Casa tem um potencial enorme para cativar o público brasileiro, mas a gente precisa encarar o fato de que o público precisa de um tempo para fixar a dinâmica do programa na cabeça dele."

O BBB tem a rotina dele: segunda uma dinâmica, terça outra. O Estrela também. Basta a gente dar tempo para o público digerir e tatuar isso na cabeça que tudo vai fluir melhor e vai ser incrível. Ana Clara

Para tanto, o programa fez algumas mudanças na dinâmica, e a apresentadora aposta no sucesso dos festivais. Agora, todos os participantes vão cantar em todos os festivais, e não apenas os que ganharam dinâmicas ao longo da semana. "O público pedia muito, então isso vai ser muito legal", afirma.

A nova temporada do Estrela da Casa ainda não tem data de estreia.