Afinal, Vinícius chamou Vilma de 'velha sonsa'? Rivais criticam

João Pedro, João Gabriel e Renata debateram na madrugada de hoje a suposta crítica que Vinícius teria feito à Vilma.

O que aconteceu

Após ser puxado para o Paredão por Vilma na noite de ontem, Vinícius declarou que não chamou a estudante de Nutrição de "velha sonsa", ao contrário do que a sister afirmou. "Gente, estou chocado (...) Quando foi que eu chamei ela de velha sonsa?", disse.

Vitória Strada chegou a perguntar "de onde" Vilma tirou a informação. Vinicius, então, especulou: "Renata que disse para ela. Ela nunca me disse isso (...) Pode ter sido informação que Renata trouxe para ela, já que estava lá fora. Se isso aconteceu, distorceram, porque isso não saiu da minha boca".

Mais tarde, João Gabriel disse aos aliados que conversou com Vinícius sobre o episódio. "Falou que ele tem plena convicção de que ele não falou isso porque ele não desrespeita uma senhora", disse. Renata disse que o brother pode ter falado, mas brincando.

Na ocasião, Vinícius reforçou que uma fala como esta "não soaria bem". "O povo sabe quem eu sou, sabe o que eu falei. Se eu sair, pode ter certeza de que foi porque desagradei o povo, não porque falei isso. Porque se eu tivesse falado isso [velha sonsa], hoje eu tinha saído".

Ele ainda desistiu de chamar a sister para conversar sobre as críticas que ela costuma fazer a Vinícius. "É um trem que?", disse "Ela ficar falando Aurélio. Eu rio da situação mas acho que não é legal ficar assim (...) O povo vê e é ruim".

Fora do BBB Aline resgatou o trecho em que Vinícius teria falado sobre Vilma e o publicou para os seguidores. "Então gente, eu lembro dessa conversa. Claramente o Vini tava falando do Diogo. Não foi dessa vez, dona Vilma", disse.

Na conversa citada, Vinicius dá a entender que falando com Aline sobre Diogo Almeida, o filho de Vilma. "É porque pessoa sonsa, mentirosa, com 40 anos, me dá raiva. Não tenho paciência pra gente sonsa [...] ainda mais com pessoa sonsa e velha", afirmou, usando o pronome "ele" para se referir à pessoa.

