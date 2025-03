Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam gravidez: 'Amor transbordou'

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciaram hoje que serão pais.

O que aconteceu

O casal publicou um carrossel de imagens com vários momentos onde o cantor aparece com as mãos na barriga da influenciadora e contou a novidade. "Prontos pra viver o maior amor do mundo."

Nosso amor transbordou e agora somos três. Thiaguinho e Carol Peixinho

Eles agradeceram ao carinho do público. "Desde já, nossa família agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho, Deus nos abençoe."

Nos comentários, o casal recebeu apoio de famosos e anônimos. Claudia Raia, Bruninho, Thiago Martins e Thiago Oliveira foram alguns dos amigos famosos do casal que registraram mensagens de felicidade e apoio.

Tiago Leifert registrou. "Lambari do pagode tá chegando! Amo vocês. Parabéns."

Carol e Thiaguinho estão juntos desde agosto de 2021.