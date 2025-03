Sophie Turner volta à Inglaterra com filhas após briga por custódia com Joe

Sophie Turner voltará permanentemente para o Reino Unido com suas duas filhas após meses de uma briga judicial com o ex-marido.

O que aconteceu

Desde o divórcio, Joe Jonas e Sophie Turner brigam pela custódia das filhas Willa, 4, e Delphine, 2. Os dois se separaram em 2023 após quatro anos de casamento.

Sophie chegou a acusar Joe de "prender" as filhas nos Estados Unidos ao tomar posse de seus passaportes.

Agora, Sophie se prepara para voltar para a casa no Reino Unido e já tem procurado por escolas para as filhas, de acordo com o jornal Daily Mail. As crianças devem permanecer sobre a guarda da mãe no país.