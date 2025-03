Shawn Mendes entrega espetáculo que se espera de festival do nível do Lolla

Existem artistas que brilham em seus próprios shows, mas entregam performances apenas medianas em festivais. Shawn Mendes, definitivamente, não é um deles. Como headliner do segundo dia do Lollapalooza, ele provou que seu lugar é mesmo no topo, liderando lineups com autoridade.

Como foi o show

Após um período afastado de grandes turnês, Mendes voltou a se apresentar pelo mundo em 2024. No final do ano passado, marcou presença no Brasil, no Rock in Rio, e lançou seu novo álbum, intitulado "Shawn".

Foi com esse trabalho que ele chegou ao Lolla, mas o setlist foi uma mistura irresistível de grandes sucessos da carreira. A abertura ficou por conta do super hit "There's Nothing Holdin' Me Back", do álbum "Illuminate" (2016), que imediatamente colocou o público em sintonia.

Mesmo com uma performance vocal impecável, acompanhada por uma banda poderosa, Mendes recorreu à pirotecnia e ao uso criativo dos telões para intensificar o impacto da apresentação. O repertório foi composto apenas de hits: "Wonder", "Treat You Better", "Señorita"... Algumas vezes só no gogó, outras vezes acompanhando-se ao violão ou guitarra. Durante "Ruin", desceu até a plateia, de onde retornou com um chapéu e uma bandeira do Brasil.

A emoção tomou conta ao apresentar "Heart of Gold", um country enérgico do novo álbum. Ele compartilhou a história da música, dedicada a um amigo falecido, em um momento que foi embalado pela agitação dos fãs com bexigas douradas. Para coroar a noite, Mendes fez um cover de "Mais Que Nada", clássico atemporal de Sérgio Mendes.

Shawn Mendes encerra a segunda noite do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Reprodução Multishow

Foi uma performance que transitou entre rock, folk e pop, tudo entregue com paixão em um setlist meticulosamente pensado e executado com uma presença de palco imponente. Esse é o tipo de espetáculo que se espera de um festival de alto nível.