Richard Chamberlain, de ‘Dr. Kildare’ e ‘Shogun’, morre aos 90 anos

O ator americano Richard Chamberlain morreu no último sábado (29), devido a complicações vindas de um infarto. Chamberlain morreu em Waimalo, no Havaí, onde morava nos últimos anos.

O que aconteceu

Richard Chamberlain ficou conhecido por sua atuação em "Dr. Kildare", minissérie dos anos 60. Conhecido em primeiro momento como um galã de matinês, Chamberlain fez seu nome começando na série médica, e depois passando a estrelar em grandes sucessos como "Shogun" e "The Thorn Birds".

A informação foi confirmada pelo publicista de Chamberlain à revista Variety. De acordo com Harlan Boll, o ator morreu de noite devido a complicações de um infarto.

"Nosso amado Richard está com os anjos agora. Ele está livre e voando com os nossos amados que foram antes. Que abençoados nós fomos por ter conhecido uma alma tão incrível e amada. Amor nunca morre", o marido de Chamberlain, Martin Rabbett, falou em uma declaração oficial.

O ator se provou mais que um galã. Com uma carreira cheia, Richard Chamberlain também foi um astro do teatro, se tornando conhecido por interpretar diversos papéis em peças de Shakespeare.

Nos últimos anos, Chamberlain apareceu em "Twin Peaks" e "Finding Julia". Um dos últimos projetos do ator foi o filme "Echoes of the Past", de 2021, que ele gravou na Grécia.