Que horas começa o show do Justin Timberlake? Veja horário no Lollapalooza

O show do cantor Justin Timberlake no Lollapalooza Brasil 2025 começa às 21h30 no domingo (30), segundo a organização do evento.

Que horas é o show do Justin Timberlake no Lollapalooza?

A apresentação do cantor ocorre no palco Budweiser. Segundo o Lollapalooza, a previsão é que o show dure 1h30, começando às 21h30 e encerrando às 23h.

O Lollapalooza será transmitido ao vivo. A exibição será feita pelo Multishow (TV fechada), Bis (TV fechada) e Globoplay (streaming - com sinal aberto que irá revezar entre Multishow e Bis a cada 30 minutos). Os três canais iniciam a transmissão do evento a partir das 14h30, na sexta e no sábado. No domingo, as transmissões são iniciadas às 14h15.

A Globo (TV aberta) trará flashes ao vivo e melhores momentos das apresentações. O Lollapalooza 2025 será transmitido pela emissora após o Jornal da Globo na sexta-feira (28); no sábado (29), após o Altas Horas; e no domingo (30), logo após o BBB 25.

Veja a programação do Lollapalooza 2025 hoje:

Domingo, 30 de março

Palco Budweiser

12h40 - 13h30 - Sofia Freire

14h30 - 15h30 - Terno Rei

16h40 - 17h40 - Michael Kiwanuka

18h50 - 19h50 - Foster The People

21h30 - 23h - Justin Timberlake

Palco Samsung Galaxy

12h - 12h40 - Giovanna Moraes

13h30 - 14h25 - Clube Dezenove

15h35 - 16h35 - Neil Frances

17h45 - 18h45 - Parcels

19h55 - 21h25 - Tool

Palco Mike's Ice

12h40 - 13h30 - Charlotte Matou um Cara

14h30 - 15h30 - Marina Peralta

16h40 - 17h40 - Ca7riel & Paco Amoroso

18h50 - 19h50 - Bush

21h30 - 22h30 - Sepultura

Palco Perry's by Fiat