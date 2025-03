Qual é a relação entre 'Assassinato na Casa Branca' e 'Brooklyn Nine-Nine'?

Com uma trama divertida e misteriosa, a série "Assassinato na Casa Branca" caiu nas graças do público assim que estreou na Netflix, na última semana. O que nem todos sabiam era que a produção tem uma ligação com outra série bem querida, "Brooklyn Nine-Nine".

O que aconteceu

"Assassinato na Casa Branca" conta a história de Cordelia Cupp (Uzo Aduba), uma detetive chamada para investigar a morte de A.B. Wynter (Giancarlo Esposito). Surpreendendo a lógica dos whodunnit, subgênero da ficção que foca a resolução de crimes, o personagem morto é o mordomo —geralmente o primeiro suspeito em filmes de crime.

O papel de Giancarlo Eposito, no entanto, teve um escalado antes dele, que chegou até a gravar algumas cenas: o ator Andre Braugher, famoso por interpretar o Capitão Raymond Holt em "Brooklyn Nine-Nine". A troca do ator aconteceu devido à morte repentina de Braugher em dezembro de 2023, devido a um câncer de pulmão.

Andre Braugher ficou marcado como o capitão Holt de Brooklyn Nine-Nine, mas tem longa carreira na TV Imagem: Divulgação/NBC



Giancarlo Esposito chegou a dizer ao portal Shondaland que era "difícil assumir um papel que antes era de Andre Braugher". "Não poderia estar mais orgulhoso e honrado por entrar em "Assassinato na Casa Branca" para substituir alguém que eu amava, respeitava e estimava, como o Andre Braugher", afirmou ele.

A produção chega a citar Andre Braugher no final da série, o que pegou alguns fãs de surpresa. Além de Uzo Aduba e Giancarlo Esposito, "Assassinato na Casa Branca" conta também com Randall Park, Molly Griggs e Ken Marino.