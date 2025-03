No Rio, Gil recebe Marisa Monte, ouve 'Sem Anistia' e levanta dedo do meio

Colaboração para Toca, no Rio

O Rio de Janeiro ficou ainda mais lindo neste sábado com a chegada de "Tempo Rei", turnê de despedida de Gilberto Gil dos grandes shows.

Como foi o show

Aos 82 anos, Gil vem dizendo que quer diminuir o ritmo das apresentações. Mas o que se viu em pouco mais de duas horas de show na lotada Farmasi Arena, na zona oeste, foi um artista animado, que dançava entre uma música e outra, sorria com disposição e cantava sem esforço.

Muito aclamado, transformou a casa de show em uma pista de forró logo no início, com "Eu Só Quero um Xodó".

Antes de cantar "Cálice", um grande telão transmitiu uma entrevista com Chico Buarque, relembrando a censura à canção durante a Ditadura Militar. Assim como no primeiro show da turnê, na Bahia, ouviu gritos de "Sem Anistia", em protesto contra a proposta de absolver os acusados da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Gil não disse nada, mas cantou com força.

Gilberto Gil em turnê "Tempo Rei", no Rio de Janeiro Imagem: Webert Belicio/AgNews

Em "Punk da Periferia", também não se manifestou politicamente, mas levantou várias vezes o dedo do meio no trecho: "Aqui pra vocês! Sou da Freguesia do Ó."

Em uma das poucas pausas para conversar com o público, contou sobre a "viagem memorável à África", que serviu de inspiração para "Refavela". Essa foi a música que ele interpretou logo após "Refazenda".

Em "Drão", homenageou a filha Preta Gil e anunciou: "Ela está aqui".

Marisa Monte também estava presente e cantou "A Paz".

O artista retornará à cidade para shows extras em abril e junho.