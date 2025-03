No Lolla, Justin Timberlake faz público esquecer má fase com hits e dança

Justin Timberlake encerrou o Lollapalooza 2025, neste domingo (30), com uma chuva de hits, dança e um agrado especial para a plateia.

Como foi o show

A missão não era apenas encerrar o festival com chave de ouro. Principalmente após furacões como Olivia Rodrigo e Alanis Morrissette. Mas Timberlake tinha outra motivação: fazer a plateia esquecer da sua má fase, que inclui revelações da relação abusiva com Britney Spears e a prisão em 2024 por dirigir embriagado.

Não a toa, Justin gastou um bom tempo no gargarejo, mandando beijos e dando autógrafos. Diante da plateia lotada, se emocionou. "Não tem lugar com o Brasil", disse, num discurso que parecia ser de um artista novato.

Muito obrigado por terem vindo me ver. Eu sonhei com isso desde garoto. Obrigado por fazer os sonhos desse garoto do Tennesse serem realidade. Justin Timberlake, no palco do Lollapalooza Brasil 2025

Sarrada? Justin Timberlake começa show no Lollapalooza Brasil 2025 dançando muito Imagem: Victor Takayama/UOL

No Lolla que se dividiu entre os sucessos atuais dos tempos do TikTok e os que dominaram as paradas em outras décadas, Justin fez a escolha certa: focou na fase dos anos 2000, como na sequência inicial com "Mirrors" e "Cry Me a River".

Amparado pela super banda Tennesse Kids, que o acompanha há anos, as músicas fizeram o Autódromo de Interlagos dançar, mas soando um tanto gastas.

Mesmo assim, músicas como "My love" e "Sexyback" ainda soam hipnóticas.

Justin Timberlake fecha último dia de Lollapalooza Brasil 2025, em São Paulo Imagem: Victor Takayama/UOL

O cantor não vive seu auge. Após experimentar fracassos com os dois últimos discos "Man of the Woods" e "Everything I Thought it Was", que ganharam pouquíssimo espaço no show — músicas como "No Angel" foram recebidas de forma morna.

O jeito foi aumentar o volume e trazer batidas ainda mais eletrônicas nas musicas antigas. Com a simpatia e os passinhos que o acompanha desde o N'Sync, pode se dizer que deu certo.