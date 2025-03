Manu Bahtidão mostra dedo do meio para Narcisa durante Domingo Legal

Durante participação no Domingo Legal (SBT) de hoje, Manu Bahtidão mostrou o dedo do meio para Narcisa, personagem de Tiago Barnabé, em determinado momento da competição.

O que aconteceu

As duas estiveram presentes no programa disputando em times rivais no Passa ou Repassa. Em certo momento da competição, Celso Portiolli pediu que os participantes repetissem a brincadeira do "pin", onde fariam uma contagem numérica, mas falando "pin" ao invés de quatro e múltiplos do número.

Manu começou a falar os números para explicar a dinâmica para Emily Garcia, que não havia entendido. "Um, dois, três, pin. Cinco, seis, sete, pin. Nove, dez, onze, pin."

Narcisa, do outro time, ironizou a cantora. "Vai até amanhã."

Manu, então, mostrou o dedo do meio para a assistente de palco, que retrucou. "Não, amiga! Não faz isso ao vivo".

As duas já haviam se estranhado no início do programa, quando Manu disse não ter gostado da imitação de Narcisa dela. "Já fiquei bem chateada ali atrás. Amiga, eu não falo assim."