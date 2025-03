Maisa compartilha foto ao lado de Shawn Mendes no Lollapalooza

Maisa aproveitou para tieter Shawn Mendes e tirou uma foto com o cantor, headliner da 2ª noite do Lolla.

O que aconteceu

A atriz, que interpreta a vilã Bia, está trabalhando e curtinho os shows do Lolla, em São Paulo. Ela esteve presente no primeiro e no segundo dia de festival como comentarista para a TV Globo.

Fã do cantor Shawn Mendes, ela aproveitou para tirar uma foto com o canadense e suas amigas.

No Lolla, Shawn Mendes apresentou um setlist que trouxe uma mistura irresistível de grandes sucessos da carreira, entre eles, "There's Nothing Holdin' Me Back", do álbum "Illuminate" (2016).