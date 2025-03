Foster The People considerou aposentar maior hit, inspirado em tiroteio

A banda Foster The People, que se apresenta hoje no Lollapalooza, já considerou aposentar para sempre seu maior sucesso: a faixa "Pumped Up Kicks", inspirada em um massacre que aconteceu nos EUA.

"Pumped Up Kicks" estourou nas paradas em 2011, meses após ser lançada como a primeira música da banda. Hoje, a faixa acumula mais de dois bilhões de reproduções no Spotify, além de mais de um bilhão de visualizações no YouTube.

O vocalista Mark Foster diz que queria "entrar na mente" de um jovem psicótico e isolado e falar da epidemia de atentados entre adolescentes. A letra fala de um jovem que inveja seus colegas e exibe tendências homicidas. "Todas as crianças com sapatos descolados/É melhor correrem mais rápido que minha arma", diz o refrão da música.

A faixa foi inspirada em um atentado a tiros que aconteceu na vida real. Em entrevista à revista Billboard, Foster conta que não se lembra especificamente de qual massacre fez com que ele escrevesse a letra, mas que a música foi composta em janeiro de 2010. Só naquele mês, três atentados a tiros aconteceram nos Estados Unidos, somando 16 mortes.

Ele conta ainda que a canção não foi inspirada pelo atentado em si, mas sim pela tendência de casos como esse se repetirem e acontecerem com mais frequência no país. "Eu estava reagindo à ideia, percebendo que essa questão não vai mudar e que só vai piorar muito."

Foi como se descolar do tempo, olhar para o futuro e pensar: 'Isso vai piorar muito antes de qualquer coisa mudar. Muitas pessoas vão morrer e esse será um período muito obscuro da história americana'. Mark Foster, em entrevista à revista Billboard

Segundo o músico, a intenção nunca foi "exaltar" esses crimes, mas falar abertamente do problema. "A faixa não é sobre tolerar violência, de forma alguma. É totalmente o oposto. Essa música é uma oportunidade maravilhosa de conversar com seus filhos sobre algo que não pode ser ignorado, falar disso de uma forma amorosa", disse, em entrevista ao USA Today à época do lançamento.

"Pumped Up Kicks" foi banida de rádios e citada por atiradores como inspiração, o que fez Foster considerar "aposentá-la para sempre". Foster disse, em 2019, que o hit se tornou um "gatilho" para pessoas que foram afetadas por massacres, que também não deixaram de acontecer no país desde então. Ele também demonstrou incômodo com atiradores que citaram a música, mencionando os assassinos do massacre de Suzano (SP), que aconteceu naquele mesmo ano.

A forma como as pessoas entendem a música é uma escolha pessoal delas, é uma entidade separada sobre a qual não tenho controle. Mas eu posso controlar se vou tocá-la de novo e de novo. É como empurrar uma música na ferida de outra pessoa, e não quero fazer isso. Então, sim, tenho lutado com essa ideia. Mark Foster

A banda continua tocando "Pumped Up Kicks" no show — e deve tocar a faixa no Lolla. A música foi tocada nos shows do Chile e da Argentina e deve estar presente no repertório do festival brasileiro.

Foster The People voltou aos anos 70 em álbum mais recente

As músicas do novo álbum da banda, "Paradise State of Mind", também devem fazer parte do repertório. "Esse é o álbum mais profundo que o Foster The People já fez. É o meu trabalho preferido. Foi a montanha mais alta de se escalar com tanta vida acontecendo entre esses sete anos. Foi um processo voltar ao estúdio e estar onde estamos agora com nova música. Foi um longo processo", contou, em entrevista ao UOL.