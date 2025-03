Pitacos e tietagem: como é ser a primeira-dama do Lollapalooza

Livia Rossy é casada com Rodolfo Medina, filho de Roberto Medina e presidente do Grupo Dreamers, responsável por eventos como o Rock in Rio, Lollapalooza e The Town.

Em entrevista a Splash, ela conta como é ser a primeira-dama dos festivais brasileiros.

Ela conta que dá alguns pitacos, mas deixa a programação a cargo de quem entende do assunto. "O lineup é feito por uma equipe que estuda muito e precisa atingir um público diverso. Amo quando tem Alcione, fico no gargarejo."

Livia não deixa de tietar os artistas de que gosta, como o roqueiro Sebastian Bach. "Eu era completamente apaixonada por ele. Era daquelas que tinha o quarto coberto por cartazes. Em 2013, contratamos ele para tocar no palco Sunset e eu pirei!", conta.

Dei uma de tiete total. Fui no camarim [do Sebastian Bach] supernervosa, tirei foto e realizei um sonho de adolescente. Livia Rossy

Segundo ela, sua função "oficial" é apoiar e acompanhar o marido, Rodolfo. "Esse trabalho começa muito tempo antes do festival. Estou do lado dele 100%, nos problemas e nas celebrações. Mas conseguimos, muitas vezes, curtir e nos divertir."

Livia costuma assistir aos shows do pit (o "cercadinho" em frente ao palco), do lounge (onde ficam as celebridades) ou da plateia. Depende do horário, do tempo e da lotaçã

Entre os festivais do grupo, ela elege o Rock in Rio Lisboa seu favorito. "Tem uma energia diferente, consigo curtir mais."

Livia, que voltou às novelas no ano passado, diz que está "superaberta" a convites e fazendo testes. Ela interpretou a vilã Gina em "Família é Tudo" (Globo). Antes, atuou em produções globais, como "Uga Uga" (2000) e "Beijo do Vampiro" (2003) e sucessos da Record, como "Prova de Amor" (2006), "Os Mutantes" (2008) e "Vidas em Jogo" (2011).