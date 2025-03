Um ano após polêmica de foto editada, Kate Middleton celebra Dia das Mães

Kate Middleton, 43, celebra o Dia das Mães no Reino Unido um ano depois de ter causado polêmica com uma foto da família editada.

O que aconteceu

A Princesa de Gales prestou uma homenagem à natureza neste Dia das Mães. Ela postou um vídeo em seu perfil no Instagram neste domingo (30).

Sem aparecer no vídeo, a esposa do príncipe William mostrou flores, árvores e alguns fenômenos naturais. "No ano passado, a natureza foi nosso santuário. Neste Dia das Mães, vamos celebrar a Mãe Natureza e reconhecer como nosso vínculo com o mundo natural pode ajudar não apenas a nutrir nosso eu interior, mas também nos lembrar do papel que desempenhamos na rica tapeçaria da vida", escreveu na legenda.

Ano passado, Kate Middleton causou polêmica ao postar uma foto editada. A integrante da família real admitiu a edição e pediu desculpas.