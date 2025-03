Justin Bieber publica foto rara com filho em meio a posts enigmáticos

Justin Bieber surpreendeu seus seguidores ao publicar hoje uma foto com seu filho, Jack Blues.

O que aconteceu

O cantor compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotos.

Em uma delas, ele aparece com o bebê de 7 meses, fruto do relacionamento com Hailey Bieber. Nas demais fotos da sequência, ele parece estar em videochamada com o filho.

Em todos os cliques, ele optou por esconder o rosto de Jack. "Odeio ter que resgatar seus sentimentos", escreveu na legenda da publicação.

Nos últimos dias, Justin tem feito publicações enigmáticas em seu perfil na rede social. Ele chegou a compartilhar imagens de aves, de ídolos e até dele mesmo, falando sobre "raiva" e a "sensação de afogamento".