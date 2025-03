Paixão de Cristo: após polêmica, produção confirma José Loreto como Jesus

A presença de José Loreto no espetáculo "Paixão de Cristo", de Nova Jerusalém, foi confirmada em nota divulgada nas redes sociais pela Sociedade Teatral de Fazenda Nova, organizadora do espetáculo.

O que aconteceu

A nota confirma a presença do ator como Jesus Cristo. 'Recebemos com entusiasmo a participação de José Loreto no papel de Jesus na temporada 2025 da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Seu talento, comprometimento e entrega são a certeza de que o espetáculo seguirá emocionando e inspirando o público, como tem feito há mais de 55 anos."

Consideramos que a participação de José Loreto em produções anteriores interpretando outros papéis não causa nenhum entrave para sua atuação.

A presença do ator no espetáculo foi questionada no início da semana. Mesmo já escalado para o espetáculo, José Loreto interpretou o diabo durante os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

As apresentações da "Paixão de Cristo" acontecem desde 1968, na Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus, no agreste pernambucano, a 204 km da capital, Recife.