Intenso do início ao fim: atrações que agitaram a tarde de sábado do Lolla

Iniciei o segundo dia do Lollapalooza Brasil, no sábado (29), em uma rota 100% brasileira.

O que rolou

Cheguei cedo para prestigiar o talentoso rapper gaúcho Zudizilla. Com uma voz rouca e impactante, tanto para rimas quanto para melodias, ele provou que o rap está mais vivo e sofisticado do que nunca. Para encerrar sua ótima apresentação, trouxe ao palco os extraordinários Tuyo, num fechamento impecável.

Na sequência, Kamau deu continuidade às rimas. O consagrado nome do rap criou uma conexão geracional instigante com o show anterior, reforçada pela participação especial do próprio Zudizilla como convidado.

KAMAU durante apresentação no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Iwi Onodera/Brazil News

Foi mais um momento intenso, com rimas afiadas e grooves irresistíveis. A curadoria acertou ao priorizar o verdadeiro hip hop, deixando de lado o trap insosso e desalmado de edições passadas.

Depois, foi a vez do rock desafiador de Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. Militantes fervorosos, jovens, ousados e desajeitados, os integrantes do grupo entregaram uma performance caótica e divertida que subverte qualquer fórmula musical preestabelecida.

Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo em show no Lollapalooza Brasil Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

O show memorável terminou com a palavra "RÉU!" estampada em letras garrafais no telão, consolidando a mensagem. Foi intenso do início ao fim.