Apesar da carência, Grazi Massafera admite sobre solteirice: 'Gostoso'

Grazi Massafera, 42, comenta sobre feminismo, vida amorosa e maternidade.

O que aconteceu

A atriz contou sobre a construção da mulher que é hoje. "Fui criada com uma educação extremamente machista, minha mãe do jeitinho dela. Mas, ao mesmo tempo, quando separou do meu pai, ela foi uma mulher muito forte que flertou com o feminino de muita potência. Consegui absorver o melhor de tudo isso. Venho me instruindo, me dedicando a melhorar também como cidadã", disse à Quem.

A famosa admitiu estar curtindo a solteirice. "É muito gostoso ser solteira, também tem os momentos de carência, acontece, mas é gostoso, estou bem apaixonada por esse momento", revelou.

Ela também falou sobre a criação da filha com Cauã Reymond, Sofia. "Tento ser uma mulher melhor para educar essa menina nos tempos de hoje. Está tudo mudando, é muito diferente da educação que tive com a minha mãe. Estou me transformando cada vez mais numa mulher mais forte, mais profunda para poder entregá-la o meu melhor, compilando nos tempos que a gente está vivendo, cada vez mais difíceis em todos os sentidos; com tecnologia, por exemplo."