Mortal de Benson Boone, Alanis, Shawn Mendes: as fotos do 2º dia de Lolla

O Lollapalooza Brasil teve um segundo dia repleto de performances marcantes. Provando serem além de seus hits no TikTok, nomes como Artemas, Tate McRae e sobretudo Benson Boone fizeram boas entregas.

Benson, aliás, com o já conhecido e sempre impressionante salto mortal a partir do piano no palco. Alanis Morissette e Shawn Mendes também brilharam. Confira os melhores momentos separados por Toca no Lolla neste sábado (29).

Shawn Mendes

Shawn Mendes faz show no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Reprodução/Multishow

Shawn Mendes fechou principais shows do segundo dia do Lollapalooza Brasil Imagem: Reprodução/Multishow

Alanis Morissette

Alanis Morissette no Lollapalooza Imagem: Reprodução/Multishow

Alanis Morissette no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Reprodução/Multishow

Benson Boone

Benson Boone no segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

Benson Boone no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Diego Padilha/Divulgação/Lollapalooza Brasil

Benson Boone dá famosa cambalhota no Lollapalooza Brasil Imagem: Diego Padilha/Divulgação/Lollapalooza Brasil

Benson Boone com sua icônica cambalhota no Lollapalooza Brasil Imagem: Diego Padilha/Divulgação/Lollapalooza Brasil

Benson Boone após dar salto mortal no Lollapalooza Brasil Imagem: Diego Padilha/Divulgação/Lollapalooza Brasil

Plateria cheia para o show de Benson Boone no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Diego Padilha/Divulgação/Lollapalooza Brasil

Tate McRae

Tate McRae se apresentou no segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Reprodução/Multishow/Globoplay

Tate McRae em show no Lollapalooza Brasil 2025, em São Paulo Imagem: Reprodução/Multishow

Marina Lima

Marina Lima em seu show no Lollapalooza Brasil Imagem: Diego Padilha/Divulgação/Lollapalooza Brasil

Marina Lima no segundo dia de Lollapalooza Brasil 2025, em São Paulo Imagem: Pedro Margherito/UOL

Pabllo Vittar canta com Marina Lima no Lollapalooza 2025 Imagem: Brazil News

Pabllo Vittar canta com Marina Lima no Lollapalooza 2025 Imagem: Brazil News

The Marías

The Marías faz show no segundo dia de Lollapalooza Brasil Imagem: Victor Takayama/UOL

The Marías no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Victor Takayama/UOL

Drik Barbosa

Drik Barbosa no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Victor Takayama/UOL

Drik Barbosa abre show no Lollapalooza com homenagem a Elza Soares Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

Zudizilla

Zudizilla no Lollapalooza Brasil 2025, em São Paulo Imagem: Alexandre Woloch/Divulgação/Lollapalooza Brasil

Zudizilla no Lollapalooza Brasil Imagem: Alexandre Woloch/Divulgação/Lollapalooza Brasil

Teddy Swims

TEDDY SWIMS no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Iwi Onodera/ Brazil News

TEDDY SWIMS no segundo dia de Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Iwi Onodera/ Brazil News

Artemas

Artemas no segundo dia de Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Artemas no segundo dia de Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Zedd

Zedd se apresentou no Lollapalooza Brasil 2025 no segundo dia Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Zedd no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Kamau

KAMAU se apresenta no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Iwi Onodera/ Brazil News

KAMAU durante apresentação no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Iwi Onodera/Brazil News

Picanha de Chernobill

Picanha de Chernobill no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Diego Padilha/Divulgação/Lollapalooza Brasil

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo

Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo em show no Lollapalooza Brasil Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo no segundo dia do Lollapalooza Brasil Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Bruno Martini

Bruno Martini, do hit "Hear Me Now", no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Bruno Martini no segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil

Kasablanca

Kasablanca no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação/Lollapalooza Brasil