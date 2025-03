Foster The People traz espírito do Lolla antigo com hit da primeira edição

No Lollapalooza dos hits virais, não podia faltar o Foster The People. A banda americana de indie pop encerrou o show neste domingo com seu maior hit, "Pumped Up Kicks" — um dos hits mais cantados na primeiríssima edição do festival no Brasil, lá em 2012.

Como foi o show

A música de 2010, com mais de 2 bilhões de reproduções nas plataformas digitais, marcou uma geração e foi alvo de polêmica por ter sido inspirado no massacre em escolas no Estados Unidos. No entanto, sobreviveu ao tempo e foi uma das mais celebradas no último dia do festival.

Mas, mais do que o sucesso, a banda trouxe à edição 2025 o clima do "antigo Lolla", quando o indie rock ainda dominava a escalação e os corações do público.

Vibração evidente para fãs de longa data. Apesar de fazer um show bem diferente das vindas anteriores (a banda ainda esteve na edição de 2015), ainda mais dançante e com um show calcado num muro de sintetizadores, os fãs antigos vibraram com a quantidade de músicas do álbum "Torches" (2010).

"Helena Beat", "Houdini" e "Call it What You Want" vieram pesadas e com groove, e fez a alegria dos "indies" mais antigos na plateia.

Eu acho que fizemos o primeiro Lollapalooza daqui e eu nunca vou me esquecer. Esta noite me lembrou isso, voltando aqui para ser recebido por esse público tão generoso e apaixonado por música e sentimos isso daqui. Mark Foster, vocalista da banda