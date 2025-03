Fiuk diz estar livre do peso de ser filho do Fábio Jr: 'Amarras familiares'

Fiuk, 34, exaltou sua nova fase livre de "amarras familiares" e do "peso" de ser filho de Fábio Jr., 71, para poder ser ele mesmo.

O que aconteceu

Fiuk destacou que participar do BBB 21 foi importante para essa sua nova fase, por ter lhe proporcionado autoaprendizado e crescimento pessoal. "Eu aprendi coisas sobre mim que nem eu sabia, o BBB foi uma transformação. Eu consegui entender que tinha inseguranças que não precisava ter, tinha muito medo de coisas que não precisava ter", declarou em entrevista a Splash durante participação no stand da Bet Nacional no Lollapalooza 2025, ontem.

Ator explicou que o reality lhe permitiu ter mais segurança e se desprender de questões familiares. "O BBB me ajudou a me soltar porque eu tinha várias amarras por conta da minha família, [pensava] 'talvez isso não posso fazer porque vou magoar uma pessoa', 'aquilo não vou fazer porque fulano não acha que é melhor', mas aprendi a pagar esse preço de ser quem eu sou, de falar 'é isso que quero fazer e é isso que sou'. Então estou muito em paz comigo mesmo".

Ele destacou que algumas pessoas usavam sua "falta de malícia" para manipulá-lo. "Eu entendi que existe uma grande diferença entre ser bom e bonzinho. Eu era muito bonzinho e eu não entendi que as pessoas acabavam me manipulando e usando minha bondade por eu não ter tanta malícia, por eu resolver acreditar em tudo que as pessoas falam. Hoje aprendi a lidar com isso, entender o que eu quero e o que não quero".

Livre, em suas próprias palavras, Fiuk se sente confortável para mostrar um lado seu mais ousado nas redes sociais. O artista, que tem surpreendido os fãs com dancinhas sensuais, fotos sem camisa, às vezes de cueca com volume aparente, explica que tudo isso é fruto de sua transformação e da liberdade de não se sentir mais pressionado por ser filho de Fábio Jr., um dos principais nomes da música nacional.

Tô nessa fase de ser eu mesmo. Nunca tinha gravado stories no espelho, mas eu me desprendi, estou livre agora. Quero fazer, faço! Quero dançar uma musica, eu danço! Eu tinha esse peso de ser filho de quem eu sou, muita gente na minha orelha [dizendo] 'tal coisa não é pra você, você não precisa fazer tal coisa'. E eu entendi que eu sou tal coisa, sou Brasil, sou funk, gosto desde moleque. A gente precisa ser quem a gente é.

-- Fiuk

Para o futuro, Fiuk, que já teve um perfil no Privacy destinado a conteúdo de carros, uma de suas paixões, não descarta também um perfil adulto. "Sou feito de ciclos, [uma conta] +18 pode ser, nada que impeça porque estou me sentindo muito livre, então se me dê vontade de fazer, vou fazer".

O ex-BBB afirmou recentemente que era detonado pelo próprio pai, Fabio Jr., mesmo alcançando números expressivos na carreira. O desabafo expôs detalhes de uma relação difícil entre pai e filho.

Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava na minha própria casa, fazia eu me sentir um nada.

Lollapalooza 2025

Lollapalooza Brasil acontece nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O evento deste ano traz poucas mudanças estruturais em relação às edições anteriores, mantendo características como os "morrinhos de gramado" e os espaços "instagramáveis".

Festival, que chega à 12ª edição, conta com grandes nomes da música ao longo do fim de semana. Olivia Rodrigo, Jão, Shawn Mendes, Alanis Morissette e Justin Timberlake são alguns dos destaques da festa.