Defesa de Diddy afirma que festas 'Freak Off' eram consensuais

A defesa de Sean "Diddy" Combs, 55, indicou que as festas "Freak Off" aconteciam sob o consentimento dos envolvidos.

O que aconteceu

O consentimento nas festas pode mudar o rumo do julgamento do rapper. De acordo com o TMZ, para condená-lo, a promotoria precisa provar que ele usou a coerção nesses eventos.

A equipe de Diddy insiste que as supostas vítimas do cantor são ex-namoradas. Ao jornal, a defesa ainda aponta que não será fácil para a oposição convencer o júri de que essas mulheres estavam sendo vítimas de tráfego sexual.

Em "The Downfall of Diddy: His Defense", Joe Tacopina, Mark Geragos e Jose Baez reforçam isso. Eles acreditam que não será difícil provar que os encontros eram consensuais. O documentário está disponível no Tubi, nos Estados Unidos, Canadá e México. O acesso ao streaming continua indisponível no Brasil.