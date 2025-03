Aquecendo para o Brasileirão: veja 5 dicas de livros sobre futebol

O Brasileirão começa neste sábado e, para entrar no clima, Splash traz cinco dicas de livros sobre futebol. Tem desde contos inspirados no esporte a histórias de grandes treinadores, como Guardiola e Abel Ferreira.

Confira as sugestões do colunista Rodrigo Casarin e dos repórteres do UOL:

"Maracanazo e Outras Histórias", de Arthur Dapieve (Alfaguara)

Rodrigo Casarin - Nessa reunião de cinco contos, brilha o que dá nome ao volume: "Maracanazo". E, não, não estamos falando de uma ficção baseada na final contra o Uruguai, mas de traulitadas que a Espanha sofreu no Maracanã: 6X1 para o Brasil na Copa de 1950, 3X0 para o Brasil na Copa das Confederações de 2013 e 2X0 para o Chile na Copa de 2014.

É nessa partida mais recente que um espanhol e uma chilena se conhecem e engrenam um flerte que servirá de base para o embate de ideias —e não só ideias— entre uma entusiasta de Victor Jara, músico preso durante a ditadura do Chile, que teve suas mãos esmagadas antes de ser fuzilado, e um conservador que abraça a direita e tem certa queda pelo fascismo.

Livro "Maracanazo", de Arthur Dapieve

"Guardiola Confidencial", de Martí Perarnau (Grande Área)

Carolina Alberti - Conta a passagem do Guardiola pelo Bayern de Munique e é uma forma de "entrar na mente" de um dos maiores técnicos do futebol mundial. É legal acompanhar como o Guardiola precisou adaptar o seu estilo de jogo ao futebol alemão e também como os jogadores do Bayern precisaram ser convencidos de que o famoso "tiki-taka" do Barcelona do Guardiola poderia ser útil também para eles.

E-book "Gardiola Confidencial", de Marti Perarnau

"Páginas Sem Glória", de Sérgio Sant'Anna (Companhia das Letras)

Rodrigo Casarin - Reunião de contos no qual o texto de destaque (uma novela, na verdade) também dá nome ao livro e fala sobre futebol. Na narrativa, Sérgio, gigante da nossa literatura, apresenta ao leitor José Augusto do Prado Fonseca, o Conde, jogador bom de bola que é descoberto no futebol de areia e ganha uma chance no Fluminense.

No entanto, mais preocupado em se divertir do que em levar o jogo a sério, a carreira do craque toma um rumo bem aquém do imaginado. "Pensei na beleza e na graça do lance. Não é para isso que as pessoas vão ao futebol? Para ver o espetáculo?", diz o boleiro após um lance crucial de sua jornada, em uma espécie de resumo de sua personalidade.

Livro "Páginas sem glória", de Sérgio Sant'Anna

"Futebol & Guerra: Resistência, Triunfo e Tragédia do Dínamo na Kiev Ocupada pelos Nazistas", de Andy Dougan (Zahar)

Gustavo Setti - O livro fala sobre um grupo de jogadores do Dínamo de Kiev, um dos melhores da Europa no pré-segunda guerra, que formou um novo time e enfrentou uma equipe da força aérea alemã sob ameaças de morte durante a ocupação nazista.

Livro "Futebol & guerra", de Andy Dougan

"Cabeça Fria, Coração Quente", de Abel Ferreira e equipe técnica (Garoa Livros)

Péterson Neves - Dono de dez títulos no comando do Palmeiras, Abel Ferreira decidiu tornar público como iniciou sua trajetória vitoriosa no clube alviverde. Em relato em primeira pessoa, o técnico português conta em detalhes como foi o choque em lidar com as diferenças do futebol brasileiro e europeu e aponta como o seu trabalho e da comissão técnica guiaram o Verdão na conquista do bicampeonato da Copa Libertadores da América (2020 e 2021).

Na obra, Abel ainda faz revelações inéditas sobre como pensa e enxerga o futebol, pontua a construção de sua ideia de filosofia de jogo e quais são os métodos de trabalho de sua equipe - incluindo a preparação para 16 jogos-chave, com exercícios e as respectivas análises pré e pós-jogo.

Livro 'Cabeça fria, coração quente', Abel Ferreira e equipe

Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.