Delma revela vontade de fazer tatuagens sobre o BBB: 'Um dummie e um RoBBB'

Joselma, 54, contou que planeja homenagear sua experiência pessoal no BBB 25 (Globo) com duas novas tatuagens quando sair do programa.

O que aconteceu

Guilherme, 27, é quem trouxe o assunto à tona, durante uma conversa com a sogra e com Vinícius, 28. "Vai fazer uma tatuagem depois [do programa], né, Delma?", indagou ele, diante do promotor de eventos.

A dona de casa, então, confirmou a vontade de tatuar um dummy nas costas e um RoBBB na cintura. "Vou fazer dessa bonequinha rosa [RoBBB] e um dummy nas costas, para todo mundo ver."

Vinícius gostou da ideia e deu sugestões à amiga de como posicionar as gravuras no corpo. "Por que não faz no braço, aqui dentro?" "Não vou fazer grande, não. Vou fazer pequenininho." "Faz um dummyzinho e um RoBBB do lado, pequeno."

