Crianças de ONG africana parabenizam Anitta: 'Tia, você mudou meu futuro'

Crianças da ONG Zuzu for Africa usaram o Instagram para desejar feliz aniversário a Anitta, sua madrinha.

O que aconteceu

Na página da ONG angolana, crianças desejam feliz aniversário e cantam para a artista brasileira. "Tia Larissa, você mudou meu futuro", disse uma das crianças.

Anitta tem forte conexão com a ONG, pois é madrinha há anos. Ela ajudou na construção da escola onde estudam as crianças. A instituição, que atende 40 crianças, oferece aulas de português e matemática, além de fornecer duas refeições diárias aos alunos. Durante a inauguração, uma das alas da escola foi nomeada "Anittinha" em sua homenagem.

Na legenda, a ONG chama Anitta de "querida madrinha" e diz querer celebrar a "vida da Larissa que poucos conhecem. "Hoje é um dia especial, e queremos aproveitar essa data para celebrar a vida da Larissa que poucos conhecem, a Larissa nossa madrinha, o ser humano generoso, inspirador e cheio de luz que temos o privilégio de conhecer um pouquinho, mesmo que a distância".