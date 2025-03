Convidada no Lolla, Karol Conká focará no próximo álbum: 'Fãs vão escolher'

Karol Conká subiu no Palco Budweiser do Lollapalooza a convite de Drik Barbosa no segundo dia de festival. Ela também adiantou projetos futuros em conversa com Toca, inclusive possível álbum.

O que aconteceu

Cantora falou sobre o momento que se encontra, além de comentar projetos após festival: "[Estamos planejando] Novos lançamentos e algumas surpresas para os fãs, porque nesse ano de 2025 eu comemoro 25 anos de carreira".

Karol Conká explicou que projetos previstos podem render novo álbum até dezembro: "Vamos relembrar juntos toda trajetória minha desde meus 16 anos até aqui. Teremos alguns projetos focados na releitura de algumas músicas que os fãs vão escolher. (...) Até quem sabe no final do ano eu vir com a novidade de um outro álbum".

A rapper também comentou sua participação no show de Drik Barbosa no palco principal do Lolla neste sábado (29): "Subir no palco com ela e as outras meninas foi radiante".

Sou uma grande amante de festival. Festivais como esse têm uma importância enorme na nossa cultura, na nossa cena musical. Quanto mais festivais enaltecerem artistas brasileiros, principalmente do rap nacional e mulheres, só temos a ganhar. Karol Conká, cantora