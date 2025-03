Com Junior e criador do Lolla no palco, Sepultura repassa própria história

O Lollapalooza recebeu, na noite deste domingo (30), o cortejo fúnebre do Sepultura. O show marcou mais uma etapa da turnê de despedida da banda, Celebrating Life Through Death Tour.

Como foi o show

Como vem sendo praxe na excursão, o show repassou a história da maior banda de metal do Brasil. Setlist teve músicas pinçadas de quase todos os discos — com especial atenção, claro, aos primórdios do grupo.

O roteiro foi seguido à risca. Depois da introdução com "Polícia", dos Titãs, a banda desfilou seus maiores sucessos com a energia e competência de sempre: "Refuse/Resist", "Territory", "Kairos", "Arise" e a dobradinha "Ratamahata/Roots", que fechou o espetáculo.

Destaque para "Desperate Cry", que andava sumida do repertório, e "Kaiowas", que trouxe Perry Farrell e Júnior Lima para tocar percussão.

Junior Lima e Perry Farrell, criador do Lolla, no palco do festival com Sepultura Imagem: Reprodução/Multishow

"Falaram que iam fazer a maior roda desse festival. A hora é agora", chamou o guitarrista Andreas Kisser antes de anunciar a clássica "Escape to the Void".

Para quem ainda não havia visto algum dos show da turnê de despedida, deu pra sentir a falta que o Sepultura vai fazer. Para quem já viu, não houve novidade - o que não chega a ser um problema.

Porquê para os fãs (e eles eram a maioria no Palco Mike's Ice), quanto mais Sepultura melhor. Mesmo sabendo que cada show a mais na sua lista é um show a menos em direção ao fim da sua banda do coração.

Set list

Refuse/Resist

Territory

Desesperate Cry

Kairos

Attitude

Means To An End

Kayowas

Escape to the Void

Agony of Defeat

Arise

Ratamahata/Roots