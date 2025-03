Bush entrega hits e carisma com vocalista no Lolla, apesar de show errático

Com uma turnê que celebra sua história, o Bush voltou ao Brasil e fez sua primeira escala no Lollapalooza, neste domingo. A boa notícia é que os hits estão todos ali. A má notícia é que nem só de repertório se faz um bom show.

Como foi o show

A banda entrou no palco com pontualidade britânica mandando a faixa "Everything Zen", do disco Sixteen Stone, de 1994, seu debut. E o primeiro problema ficou logo evidente: som estourado.

A próxima música, o super hit "Machinehead", escancarou o segundo problema: a falta de fôlego de Gavin Rossdale. O vocalista, único remanescente da formação original, mal conseguia terminar as estrofes, deixando para o público finalizar.

Foi só na quinta música, "Greedy Fly", que som foi acertado. Já Gavin, na impossibilidade de cantar melhor, segurou no carisma: desceu para cantar com o público em "More Than Machines", do disco The Art of Survival, de 2022; conversou com a plateia e rasgou elogios.

Amamos estar aqui no Brasil, amamos São Paulo. Gavin Rossdale, vocalista da Bush

Bush no Palco Mike's Ice do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

O show teve ainda "The Chemical Between Us", "Swallowed" e, claro, "Glycerine", com Gavin sozinho na guitarra. Para fechar, "Comedown", mais uma do disco de estreia.

O Bush faz mais dois shows no Brasil: Curitiba (1º de abril) e Rio de Janeiro (2 de abril).