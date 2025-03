BBB: Parcial enquete UOL mostra Vinícius com mais de 50% de chance de sair

Eva, Joselma e Vinícius são os candidatos a eliminação no 11º Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A parcial da enquete UOL voltou a apontar Vinícius, 28, como favorito a deixar o programa - com mais da metade das intenções de voto. Às 20h de hoje, o promotor de eventos aparecia com 52,84% de rejeição dos leitores.

Eva, 31, por sua vez, vinha em segundo lugar, também com alto percentual. Ela agora aparece com 43,76% dos votos na enquete. Joselma, 54, por sua vez, segue segura em meios aos riscos da berlinda, com irrisórios 3,4% de intenção de voto.

Um dos três participantes será eliminado do BBB 25 na noite de hoje. O resultado deste Paredão será revelado durante a transmissão do programa ao vivo, sob apresentação de Tadeu Schmidt, 50.

