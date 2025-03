BBB 25: Vitória festeja fim de etapa sofrida do Monstro, mas comete gafe

Depois de muito sofrimento, Vitória Strada, 28, encerrou no BBB 25 (Globo) a etapa do Castigo do Monstro que a fez segurar por longo tempo as próprias necessidades fisiológicas.

O que aconteceu

Assim que guardou a última bolinha colorida, a atriz festejou cantando o refrão da música "Survivor", da extinta girl band Destiny's Child. "Terminei, p*rra! Cadê os dummies agora para rirem da minha cara? Pra me dar mais bolinha?", ironizou ela, sem perder o bom humor.

Vinícius, 28, aconselhou-a a correr até o banheiro para 'se aliviar', mas Vitória considerou a ideia 'arriscada'. "Vai correndo para o banheiro", recomendou o promotor de eventos. "Eu não consigo correr. Se eu correr, eu deixo um rastro, amor! Você não está entendendo", alertou ela.

Na pressa, a artista cometeu uma gafe e começou a tirar a fantasia do Monstro antes mesmo de entrar na casa. "Não tira aí, não...", aconselhou Vinícius, sem ser ouvido por uma Vitória à beira do desespero.

