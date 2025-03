Emparedado, Vinícius chora e desabafa: 'Sensação de bater na trave'

Na festa de hoje do BBB 25 (Globo), Vinícius chorou e desabafou com Guilherme sobre a possibilidade de ser eliminado no 11º Paredão — que enfrenta contra Eva e Delma.

O que aconteceu

Vinícius se emocionou com a música "Muleque de Vila", de Projota, durante a festa. O brother abraçou Guilherme e citou uma parte da canção: "'Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come? Enão morri e não vivi, eu fiz amizade com a fome'. Isso mostra muito de não ter tempo ruim. Não tem escolha, a verdade é essa."

O baiano seguiu desabafando: "É muito ruim você se dedicar... Eu nunca quis nada de ninguém, mas sabe como é ruim ver que todo mundo ganha, como se você não merecesse? Isso dói muito."

Vinícius ainda disse que sente como se sempre estivesse "batendo na trave": "Parece que tudo que vinha para mim não tinha benefício nenhum. [...] Tudo o que fiz para chegar até aqui, todas as provas. É uma sensação muito ruim que eu luto para que não se sobressaia ao que eu busco. É a sensação de bater na trave. Não só aqui, mas não vida inteira."

Guilherme consolou o amigo: "Você sabe, no fundo, que aqui é não é bater na trave. Isso foi seu grande gol. Não sei quem vai ganhar, mas somos vitoriosos só por estar aqui."

