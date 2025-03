BBB 25: Renata não pretende retomar treta sobre 'ofensa': 'Já foi'

Com o resultado do Paredão de hoje, Renata não pretende voltar no embate relacionado à 'ofensa' feita por Vinícius no BBB 25.

O que aconteceu

A bailarina conta para Maike a conversa que teve com Eva mais cedo. "Para mim aconteceu, passou, esse negócio da ofensa e tal, que eu vejo que os gêmeos trazem muito ainda", diz, referindo-se ao fato de ter sido chamada de 'pomba suja' por Vinícius.

Essa pauta já foi, teve um Sincerão todinho sobre isso, não vou nem mais levar. Tipo assim, não tem nem mais porque ficar... Não esqueci, mas não vou... , prometeu

O brother, então, diz que os gêmeos 'usam' o assunto porque Vinícius usou como argumento em uma discussão.

