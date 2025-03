BBB 25: Renata e Maike alinham alvos para o próximo Paredão

Em um papo com seus aliados do BBB 25 (Globo), Renata e Maike falaram sobre alvos para o próximo Paredão do reality show — que será formado na noite de hoje.

O que aconteceu

O 12º Paredão será formado na edição ao vivo de hoje, logo após a Prova do Líder. As dinâmicas se tornaram pauta da conversa de Renata, Maike, Eva, João Gabriel e João Pedro.

Maike questionou quem os aliados colocariam no Paredão caso vençam a Prova do Líder: "Se a Delma voltar, eu indico ela fácil. Vocês puxariam quem?"

Renata contou que já tem uma estratégia em mente: "Eu só tenho que pensar no porquê bem direitinho. Mas se o Vinícius voltar, com certeza indico ele."

