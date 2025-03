BBB 25: Maike dá 'cheiro' no pescoço de Renata em festa

Na festa de hoje do BBB 25 (Globo), Maike se aproximou de Renata e deu um "cheiro" no pescoço da sister.

O que aconteceu

Renata estava na pista de dança quando Maike se aproximou. O nadador fingiu que falaria algo no ouvido da aliada, mas apenas cheirou o seu pescoço.

A bailarina, que estava com um leque na mão, encostou o objeto no ombro do brother e fez uma careta. Em seguida, ela deixou a pista e foi atrás de Eva.

Mais tarde, João Pedro brincou com Maike: "Você não vai pegar a Renata, né? Então é melhor você ir dormir."

