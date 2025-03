BBB 25 de hoje tem eliminação, nova Prova do Líder e formação de Paredão

O BBB 25 (Globo) chega a sua reta final com o Modo Turbo à todo vapor. Na edição ao vivo de hoje, o público conhecerá o eliminado do 11º Paredão e acompanhará uma nova Prova do Líder e a próxima formação de Paredão.

Que horas começa o BBB hoje?

Segundo a programação da Globo, o BBB 25 de hoje começará às 23h10 (horário de Brasília), logo após o Fantástico. Na edição ao vivo, o 13º participante será eliminado — estão em risco Eva, Delma e Vinícius.

Em seguida, os confinados disputarão uma nova Prova do Líder e formarão o 12º Paredão. Para esta berlinda, não haverá Prova do Anjo.

O participante mais votado deixará a casa na próxima terça-feira. A partir de então, 10 brothers seguirão na disputa pelo prêmio milionário.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas