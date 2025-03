Para Eva, Delma não quer ficar no BBB 25: 'Não aguenta a pressão'

Na manhã de hoje, Eva conversou com Renata sobre o 11º Paredão do BBB 25 (Globo) e afirmou que, ao contrário de Delma, quer muito continuar no reality. A bailarina enfrenta a berlinda contra a dona de casa e Vinícius.

O que aconteceu

No papo com Renata, Eva avaliou se prefere ver Delma ou Vinícius fora da casa. Segundo a bailarina, a sogra de Guilherme "não aguenta a pressão" do jogo.

É o famoso "tanto faz mim". A Delma ainda fico meio assim, porque na festa escutei ela falando: "Ai, porque eu quero ir embora, quero ir para casa". E o Guilherme fica: "Está mais perto do que longe, não fala isso, fica calma". Eva

A bailarina disse que, ao contrário de Delma, quer seguir na casa: "Isso para mim já demonstra que ela não quer estar aqui, e eu quero muito. Ela não aguenta a pressão. Eu sinto a pressão, você sente, todo mundo sente. Mas eu não quero sair daqui."

Ao fim da conversa, apesar dos argumentos, Eva disse que faz mais sentido que Vinícius saia na berlinda: "A Delma só declarou uma guerra, não fez tudo o que o Vinícius fez. Ele já me colocou no Paredão duas vezes."

