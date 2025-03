BBB 25: Eva chora por medo de eliminação e é consolada por aliados

Eva teme ser a eliminada da vez no Paredão que enfrenta contra Joselma e Vinícius.

O que aconteceu

Com o semblante sério, Eva come alguns itens da mesa. Maike, então, a aconselha: "Eva, hoje é dia de curtir".

Eu sei, mas não é porque eu quero. Não é assim tão simples 'vai curtir', não , explicou a bailarina.

O representante comercial, por sua vez, diz que entende a aliada, mas espera que a sister volte do Paredão. "Brinca, diverte e amanhã você pensa", completa Vilma.

Maike propõe que o grupo pule na piscina correndo no gramado fazendo coreografia no dia seguinte. "Fechou? Você tentou me animar, eu estou tentando te animar", concluiu.

Mais tarde, a sister chorou e admitiu estar receosa com o resultado da berlinda. "Vou repetir: é muito mais verdadeiro isso do que alguém que veio preparado", reforçou Maike.

Renata concorda com o brother. "E ficar fingindo, precisando diminuir o outro para se promover... Você pode usar isso no seu Raio-X: 'Eu não preciso diminuir os outros para me promover. Eu só falo fatos'", completa.

As duas amigas se abraçam e Renata diz que Eva precisa relaxar. "Eu espero que você esteja feliz, muito, hoje. Daqui para lá vão ser muitas vezes no Paredão. Seja forte e corajosa. E se for para a gente sair, os planos Dele são muito maiores que os nossos", declara a dançarina.

A fisioterapeuta agradece pelo apoio. "Se eu sair, eu estou com paz em quem eu fui. Eu posso ter errado muito no começo de ter chegado aqui e não ter falado assim: 'Meu Deus, eu preciso me juntar com uma pessoa agora, fazer um grupo para jogar'. Eu fui no meu tempo", desabafou, por fim.

