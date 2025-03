Eva critica estratégia de Daniele no BBB 25: 'Joga com os dois quartos'

Na tarde de hoje, Eva conversou com Renata e João Pedro sobre o jogo de Daniele Hypolito no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No papo, Eva lembrou de um comentário de Vinícius e criticou o brother: "Sabe o que ele tem mania de fazer? Falar as coisas, mas não citar as situações."

Renata foi quem trouxe o nome de Daniele para a conversa: "Naquela hora, eu entendi como se fosse o que você justificou da Dani. De se esquivar do jogo. Acho que ele está querendo te colocar nisso."

Eva, então, analisou o jogo da ginasta: "O que eu falei da Dani foi que ela fica jogando com dois quartos. Ela sabe muito bem o que aconteceu para a gente mudar de quarto."

