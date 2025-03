BBB 25: Equipe de Vinícius copia estratégia rival e faz campanha contra Eva

A equipe de Vinícius, 28, decidiu copiar a estratégia da assessoria de Eva, 31, na tentativa de garantir a permanência do promotor de eventos no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

As redes sociais do rapaz estão puxando um mutirão de votos para que a ex-dupla de Renata, 33, seja a eliminada de hoje no reality. Imagens divulgadas no X (antigo Twitter) mostram que também foram impressos cartazes físicos do movimento, pedindo votos contra Eva.

A mobilização tem o apoio do Esporte Clube Bahia, que joga logo mais contra o Corinthians em Salvador (BA). A partida está marcada para começar às 20h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

A equipe de Eva realizou uma iniciativa similar ontem, durante o jogo entre Fortaleza e Fluminense. Uma mensagem foi exibida no telão da Arena Castelão, com um QRcode que direcionava diretamente para os votos contra Vinícius.

MUTIRÃO BAHIA QUE É BAHÊA É #ForaEva Feat @ecbahia



🗳️ A CADA 10 VOTOS COMENTE UM EMOJI! NÃO ESQUEÇAM DE DEIXAR O SEU VOTO ÚNICO TAMBÉM.



❌ O voto é para ELIMINAR, vote em EVA



✅ Meta: 10K de comentários



⏰ O prazo é até 14H



▶️ VOTO ÚNICO: https://t.co/idJbZENYbB…



▶️ VOTO… pic.twitter.com/fnAJ19kBDX -- Vinicius Nascimento 🦈 (@viniciusnasofc) March 30, 2025

Estão de qual lado, hein? Eva (Fortaleza) ou Vinicius (Bahia)? #BBB25 pic.twitter.com/6FWZRvFtOe -- Central Reality #BBB25 (@centralreality) March 30, 2025

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas