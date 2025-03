BBB 25: disputa acirrada aponta eliminação de sister em virada

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Virada! Em disputa acirrada, enquete indica a eliminação de Eva no Paredão contra Vinícius e Joselma no BBB 25.

O que aconteceu

A bailarina aparece em primeiro lugar como a eliminada de amanhã. Até o momento, a antiga dupla de Renata recebeu 48,52% das intenções de voto.

No entanto, Vinícius está logo atrás, ainda correndo riscos reais com seus 46,94%.

Despreocupada, Joselma surge com 4,54% de chance de deixar o reality.

