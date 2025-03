BBB 25: Diego Hypolito desabafa com Guilherme: 'Me sinto muito vulnerável'

Diego Hypolito, 38, desabafou com Guilherme, 27, que está se sentindo esgotado da rotina e da pressão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta falou que tem vivido uma verdadeira montanha-russa de emoções dentro do reality. "[Ora] ansioso, [ora] feliz de novo, mas num grau...", comentou. "Muito elevado de cada sentimento, né?", complementou Guilherme, recebendo do amigo a confirmação.

Diego admitiu que, nesta reta final do BBB, tem se sentido vulnerável como nunca havia se sentido na vida. "É um mix de sentimentos estranhos. Estou me sentindo muito vulnerável. Nunca fui nem perto do que estou aqui [em outra situação]."

Ele relacionou seu longo tempo de sono nesta última noite a este esgotamento interno que vem sentindo. "Essa minha 'dormida' de hoje é reflexo do meu cansaço emocional."

