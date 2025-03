Banheirão e flerte: galera aproveita clima do Lolla pra pegação ao ar livre

Milhares de pessoas passaram pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para curtir o Lollapalooza entre a sexta-feira (28) e o domingo (30).

Muitos aproveitaram para flertar e beijar na boca, enquanto outros, mais ousados, desfrutaram o clima de festival para fazer pegação nos banheiros e em pontos mais escondidos do espaço, ao ar livre e na presença de olhares curiosos dos voyeurs.

Enquanto Shawn Mendes se apresentava no palco principal do Lolla na noite do sábado (29), a temperatura estava elevada no banheiro oito do festival. Splash flagrou um grupo de homens fazendo banheirão no mictório. O grupo, composto por cerca de oito rapazes de idades e perfis físicos distintos, se entregavam ao prazer da luxúria, com direito a beijos e sexo oral.

Os banheiros, porém, não eram os únicos lugares propícios para pegação. Em áreas afastadas do público e dos palcos, foram os heterossexuais que aproveitaram para fazer pegação. De longe, a reportagem viu alguns casais em momentos mais picantes, sem se importarem muito com olhares de terceiros.

Para o Lollapalooza 2025, foram distribuídas camisinhas como brindes para o público, em uma ação patrocinada com a marca de preservativos Olla. A Splash, no entanto, as assessorias do evento e da Olla negaram que a distribuição de camisinhas tenha sido um incentivo a pegação no festival, que eles afirmam "contrariar as normas do evento e a legislação vigente".

A assessoria do festival afirmou que "não é porque uma das marcas do festival faz distribuição de preservativos que o festival e a marca estão estimulando atos contra a lei". "Nenhum ato obsceno é permitido nas dependências do festival, além de constituir infração à legislação vigente", afirmou a assessoria por meio de nota.

A organização ainda destacou que alguém flagrado em ato explícito dentro do autódromo estará sujeito a penalidades. "Comportamentos contrários a ordem pública não serão tolerados. Contamos com equipes de segurança e apoio das autoridades no local. Ressaltamos que qualquer comportamento que viole a lei ou as regras do festival está sujeito às medidas aplicáveis, que vão desde cancelamentos de ingressos sem direito a reembolso e sem prejuízo do festival buscar ressarcimento de qualquer dano que tenham causado, até o encaminhamento para a autoridade policial competente. A parceria com a marca de preservativos tem como objetivo fortalecer a conscientização".

Olla, por sua vez, reiterou o compromisso da marca com a promoção da "informação e acesso a métodos de proteção". "Especialmente em espaços frequentados por jovens, para que tomem decisões mais seguras e responsáveis sobre sua saúde íntima. Olla reforça que a distribuição de preservativos em eventos como o Lollapalooza tem o propósito de conscientizar o público sobre a importância do sexo seguro e da prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis. A ação não tem como objetivo incentivar práticas, como sexo em locais públicos, que contrariam as normas do evento e a legislação vigente".