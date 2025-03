Aline Campos anuncia término: 'Respeitem o momento, não questionem'

A atriz Aline Campos acaba de anunciar, nas suas redes sociais, o fim de seu namoro com Felipe Von Borstel, empresário e ex-modelo. Neste domingo (30), a atriz postou um texto afirmando que o relacionamento, que começou em janeiro do ano passado, "hoje, não faz mais sentido".

O que aconteceu

A influenciadora e atriz anunciou que o casal não está mais junto, dizendo que ambos mudaram. "Se eu me transformo a cada dia e me torno uma nova mulher constantemente, como cobrar que o outro acompanhe, aceite e acolha todas essas versões de mim, no ritmo que determino?".

Segundo Aline, o relacionamento não fazia mais sentido para os dois, mas, o término ainda dói. "Se hoje não faz mais sentido para um ou para ambos, tá tudo bem. E 'tá tudo bem' não significa que não vá doer. Vai doer. Precisa doer".

No texto, a atriz celebrou o relacionamento. "Estamos exatamente onde tínhamos que estar. Nossa história foi linda. Foi sobre verdade, entrega, parceria, amor. Mas, pelo bem de cada um de nós, agora precisamos seguir caminhos diferentes".

Aline Campos também pediu para que os fãs respeitem ela e Felipe. "Sou muito grata ao Felipe. E também a todos que vibraram com a nossa história, que acreditaram na nossa verdade. Hoje, só peço: respeitem esse momento. Não questionem. Apenas acolham. Continuem nos apoiando, mesmo que agora de uma forma diferente".