Abertura de The White Lotus entrega quem morre na série; entenda teoria

Só faltam dois episódios para o fim da terceira temporada de "The White Lotus", e a reta final está cheia de mistérios em aberto.

Solução pode estar na abertura

A sequência de abertura pode dar pistas sobre o que vem aí. A música que toca durante os créditos foi alvo de muita polêmica, mas segundo teoria as ilustrações são a parte mais importante.

Desde o início, as imagens mostram o que acontece com cada personagem nesta temporada. Algumas são auto explicativas: o crédito de Lalisa Manobal, que interpreta Mook, mostra duas pessoas flertando. Até agora, flertar com Gaitok (Tayme Thapthimthong) foi tudo o que a personagem fez na série!

Crédito de Lalisa Manobal, que interpreta Mook em 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

O crédito de Tayme Thapthimthong pode indicar uma virada de chave para o segurança do resort. A imagem mostra um homem enfrentando um tigre — será que Gaitok vai finalmente conseguir se impor na história?

Crédito de Tayme Thapthimthong, o Gaitok de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

Desde o primeiro capítulo, as ilustrações já davam dicas da tensão entre as amigas. A vaidade de Jaclyn é representada no crédito de Michelle Monaghan, que mostra uma mulher seminua. Leslie Bibb, que interpreta a conservadora Kate, é representada por uma ilustração de três elefantes — um deles de tonalidade mais avermelhada, que pode indicar a discordância política da personagem com as amigas. Nos Estados Unidos, o partido Republicano é representado por um elefante e pela cor vermelha.

Crédito de Michelle Monaghan na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

Crédito de Leslie Bibb na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

Um elefante também está presente na ilustração de Carrie Coon, que interpreta Laurie, a única solteira do grupo. Na imagem, um elefante sozinho é rodeado por animais que parecem lobos ou hienas, enquanto duas criaturas iguais assistem no fundo. A imagem já dava sinais da solidão que ela sente entre as amigas — além de ser a única sem parceiro, a personagem ficou isolada até na hospedagem, com um quarto distante das outras duas.

Crédito de Carrie Coon na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

O crédito de Jason Isaacs, que interpreta o empresário Timothy Ratliff, faz alusão aos problemas que o personagem enfrenta. A ilustração mostra um homem preso numa árvore cheia de espinhos e facas, enquanto olha para uma região tranquila do quadro. É exatamente o que acontece com o personagem, que vê os outros curtindo as férias no resort sabendo que está prestes a ser preso.

Crédito de Jason Isaacs na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

As ilustrações de Parker Posey (a mãe, Victoria) e Sarah Catherine Hook (a filha, Piper) também mostram o que vimos das personagens até agora. A atriz que interpreta a filha que sonha com o retiro budista foi representada por uma pessoa meditando. O nome da atriz que faz a mãe apegada até demais aos seus remédios aparece ao lado de dois macacos fumando o que parecem ser drogas:

Crédito de Sarah Catherine Hook na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

Crédito de Parker Posey na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

O crédito de Patrick Schwarzenegger, que interpreta Saxon, ganhou um novo significado nos últimos capítulos. A imagem mostra uma cena de importunação sexual, com dois homens surpreendendo duas mulheres seminuas. Nos primeiros capítulos, parecia que o personagem era representado pelos homens. No entanto, após os eventos do 5º e 6º episódios, é Saxon quem se sente violado.

Crédito de Patrick Schwarzenegger na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

O crédito de Sam Nivola, que interpreta Lochlan, talvez seja o maior spoiler de todos. A ilustração mostra um homem flutuando na água. A primeira possibilidade é que seja uma indicação de como o personagem se sente à deriva na própria família, sem saber quem seguir. Mas a cena também lembra o início do primeiro episódio, em que Zion (Nicholas Duvernayo) encontra um corpo num lago. Seria Lochlan a vítima da temporada?

Crédito de Sam Nivola na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

A ilustração de Walton Goggins (Rick) é bem clara, enquanto a de Aimee Lou Wood (Chelsea) é mais misteriosa. A dele mostra um homem isolado fumando um cigarro, exatamente como o personagem se encontrava no início da temporada. Já a dela mostra um felino matando sua caça e a defendendo de animais que parecem lobos ou hienas. Trata-se da única ilustração com morte ou sangue explícitos — a dúvida é qual dos três elementos representa a personagem.

Crédito de Walton Goggins na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

Crédito de Aimee Lou Wood na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max

No sexto episódio, um novo nome foi adicionado à abertura. Sam Rockwell, que interpreta o amigo sóbrio de Rick (Walton Goggins), é representado por um jacaré. Essa figura fica ainda mais interessante quando vemos, em outra cena da abertura, o mesmo animal entrando por uma porta (talvez o próprio resort) ao lado de uma pessoa segurando um guarda-chuva. Se a hipótese se confirmar, fica a dúvida: o que o personagem vai fazer dentro do hotel?

Há duas possibilidades sobre quem seria essa pessoa que o ajuda a entrar. A primeira é Mook, já que no crédito de Lisa a personagem feminina aparece com um guarda-chuva. Além disso, há quem acredite que Mook esteja trabalhando com os ladrões do segundo episódio, distraindo o segurança Gaitok para que eles entrassem no hotel. A outra possibilidade é Victoria, que leva sua sombrinha em todos os passeios, desde o barco de Greg até o templo budista.

Crédito de Sam Rockwell na abertura de 'The White Lotus' Imagem: Reprodução/Max