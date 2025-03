'Vale Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 31/3 a 5/4

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 31 de março

Maria de Fátima reclama com sua mãe, Raquel, da vida simples que levam em Foz do Iguaçu. Maria de Fátima se interessa por César, um modelo, e finge ser hóspede do hotel onde Raquel trabalha. Raquel fica arrasada quando Maria de Fátima pede para a mãe fingir que não a conhece. A família de Ivan comemora uma conquista do executivo. César e Maria de Fátima ficam juntos. Raquel rejeita a ideia de Maria Fátima de morar no Rio de Janeiro. Salvador, avô de Maria de Fátima, morre, e Raquel fica desolada. Raquel descobre que Maria de Fátima vendeu a casa, e que ela tem três dias para deixar o imóvel. Marisa, amiga de Raquel, avisa a ela que Maria de Fátima foi para o Rio de Janeiro.

Terça-feira, 1º de abril

Raquel acredita que Maria de Fátima foi induzida por alguém a vender a casa e ir para o Rio de Janeiro. Ivan pede a Aldeíde para não contar ao pai a sua atual situação no novo emprego. Raquel decide ir para o Rio à procura da filha. Bartolomeu faz um jantar em comemoração à conquista de Ivan. Renato repreende Marco Aurélio por falar mal de Heleninha. Celina orienta os empregados nos preparativos para a chegada de Heleninha. Heleninha confessa à terapeuta que está com medo de voltar para casa. Aldeíde indica Ivan para uma vaga de gerente de vendas. César demonstra interesse em se encontrar com Maria de Fátima ao saber que ela está hospedada no Copacabana Palace. Marisa se emociona ao se despedir de Raquel.

Quarta-feira, 2 de abril

César demonstra a Franklin seu interesse por Maria de Fátima por achar que a jovem é rica. Ivan presencia Raquel sendo assaltada. Renato afirma a Heleninha que Marco Aurélio pode repensar a decisão do juiz sobre seus encontros com Tiago. Ivan consegue recuperar a bolsa de Raquel e a convida para almoçar. Helena revela a Celina seu medo de encontrar Marco Aurélio no evento da Tomorrow. Maria de Fátima aciona o alarme de incêndio do andar da Tomorrow para conseguir um convite para a festa da agência. Raquel espera por Rubinho.

Quinta-feira, 3 de abril

Aldeíde e Poliana acolhem Raquel. Solange elogia Afonso para Sardinha. Afonso dá apoio a Heleninha e diz à irmã que ficará no Brasil. Marco Aurélio critica Tiago por se emocionar assistindo a um filme. Consuêlo desconfia da história de Raquel. Rubinho fica chocado ao saber que a filha vendeu o apartamento onde Raquel morava, e tenta fazer a ex-mulher enxergar que Maria de Fátima é mau-caráter. Raquel incentiva Ivan a contar para o pai que perdeu o emprego. Maria de Fátima esnoba César e Franklin ao entrar na festa da Tomorrow. Solange e Afonso se encontram na festa. Consuêlo e Aldeíde observam o clima que surge entre Ivan e Raquel. Maria de Fátima fica sabendo por Marisa que Raquel viajou para o Rio à sua procura.

Sexta-feira, 4 de abril

Maria de Fátima procura o pai e os dois discutem. Marco Aurélio deixa bem claro para sua irmã, Cecília, que Heleninha deve ficar longe de Tiago. Rubinho entrega a Raquel o endereço de Maria de Fátima. César convida Maria de Fátima para ficar na casa de um amigo onde ele e Franklin estão hospedados. Marco Aurélio se nega a receber Heleninha na TCA. Tiago entra em crise quando Marco Aurélio conta que Heleninha deixou a clínica. Solange e Afonso ficam juntos. Ivan conta a Leila, sua ex-mulher, que não conseguiu o emprego. Tiago e Heleninha se encontram. Fátima se mostra simpática a Solange para conseguir uma vaga de modelo em uma campanha. Fátima é surpreendida por Raquel e Ivan.

Sábado, 5 de abril

Maria de Fátima destrata Raquel, e Ivan a ampara. César vai para a festa de uma socialite levando o convite de Maria de Fátima. Heleninha decide ir à mesma festa, incentivada por Tiago. Solange e Afonso ajudam Maria de Fátima a entrar na festa. Maria de Fátima se impressiona com Afonso. César deixa claro a Maria de Fátima que está acompanhado na festa. Marco Aurélio é hostil com Heleninha. Rubinho sugere a Raquel que está na hora de voltar para Foz do Iguaçu. Raquel se recusa a entrar na justiça contra Maria de Fátima, apesar da insistência de Rubinho. Afonso presenteia Solange. Ivan finge que não tem formação para conseguir um emprego de assistente na TCA. Maria de Fátima se espanta quando César faz uma proposta a ela. Maria de Fátima procura Raquel.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.