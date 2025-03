'Corpo dela é meu': Thiago Nigro explica sua união de bens com Maíra Cardi

Thiago Nigro, 34, explicou que decidiu unir seu patrimônio ao de Maíra Cardi, 41, ao se casar no regime de comunhão total de bens.

O que aconteceu

Nigro afirmou que seu patrimônio e o de Cardi agora "é um só". "Então não existe isso de 'o que é meu é meu, o dela é dela'. Acho inclusive essa ideia ruim, porque se meu corpo é dela, o corpo dela é meu, o dinheiro não? Acho nada a ver isso, mas respeito quem tem opinião diferente", declarou durante participação no podcast PodDelas.

O influencer, que ficou conhecido como Primo Rico, admite que essa foi uma decisão polêmica porque em sua área de atuação, de mentoria financeira, essa é uma coisa a não ser recomendada. "Na minha área de atuação, é totalmente o contrário por causa do risco de você um dia se separar e perder metade do seu patrimônio. Quando isso saiu na mídia, amigos bilionários falaram para eu não assinar, tentaram me convencer, mas eu já estava decidido".

Maíra, que também participou do podcast, explicou que os dois estão sempre juntos e dividem os afazeres domésticos e profissionais. "Ele cuida da parte burocrática, de grana, braçal de alguma forma, e eu da gestão da casa, os funcionários, colaboradores".

Thiago Nigro e Maíra Cardi se casaram em 2023. A influenciadora já engravidou do marido, mas sofreu aborto espontâneo no começo deste ano.