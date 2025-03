Tadeu celebra estreia de peça da filha: ‘Quando acabar o BBB, estarei lá’

O apresentador do BBB 2025 Tadeu Schmidt usou o Instagram, na última sexta (28), para celebrar a estreia de sua filha, Valentina, no teatro. No entanto, com as ocupações do reality, Schmidt lamentou não ter conseguido ir.

Não pude ir na estreia, mas, imagino como foi lindo! Quando acabar o BBB, estarei lá! Sucesso, meu amor!

Tadeu Schmidt

O que aconteceu

A filha de Tadeu Schmidt está atuando em "Chatô e os Diários Associados - 100 Anos de Paixão". Valentina Schmidt interpreta Lolita Rodriguez e faz parte do ensemble no musical, que está em cartaz no Teatro João Caetano.

Tadeu tem duas filhas, Valentina e Laura. O apresentador, casado com Ana Cristina, tem duas filhas, Valentina Mello Schmidt, de 23 anos, e Laura Mello Schmidt, de 20 anos.

Tadeu está desde 2022 apresentando o BBB. O apresentador já está em sua quarta edição do reality neste de 2025, que ainda está passando.