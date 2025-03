Sem aplique, Preta Gil mostra fios naturais: 'Para o cabelo respirar'

Preta Gil, 50, tirou o aplique dos cabelos e mostrou o novo visual para seus seguidores nas redes sociais.

O que aconteceu

A cantora gravou um vídeo e publicou no Instagram Stories mostrando os fios na altura de seus ombros. Ela, que segue um tratamento contra um câncer, decidiu deixar os cabelos "naturais".

Tirei o cabelo para o meu cabelo respirar Preta Gil

Preta foi diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023. Em agosto do ano passado, ela anunciou que a doença havia atingido outras partes do corpo, com dois linfonodos, o peritônio e o ureter.