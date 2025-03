Sasha Meneghel usa jaqueta avaliada em mais de R$ 40 mil no Lolla

Sasha Meneghel, 26, apostou em uma jaqueta avaliada em mais de R$ 40 mil para curtir o segundo dia do Lollapalooza Brasil 2025.

O que aconteceu

A filha de Xuxa chegou ao Autódromo de Interlagos ao lado do marido, João Lucas, e seu look chamou atenção. A modelo utilizou um vestido estampado e botas para compor o look.

A jaqueta de couro é da grife francesa Loewe. O cantor João Lucas também apostou em uma jaqueta para o seu look.

Lollapalooza 2025: Sasha e o marido, João Lucas, no segundo dia do festival Imagem: Brazil News

Hoje, Teddy Swims, Marina Lima, Benson Boone, Shawn Mendes e Alanis Morissette, além de outros artistas, passam pelo festival.